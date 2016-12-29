Порошенко заявляє про ймовірність терактів і диверсій на об’єктах критичної інфраструктури

Президент України Петро Порошенко заявляє про ймовірність терактів та диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. Про це він сказав на засіданні РНБО під час розгляду основних засад інформаційної безпеки.

«На сьогодні цілком імовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація», – сказав Порошенко, якого цитує прес-служба президента України.

Він нагадав, що наприкінці 2015-го – початку 2016 року здійснені кібератаки на об’єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту «Бориспіль».

«Питання кібербезпеки стоїть як основний виклик на сьогоднішній день і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісії. Тому винесення сьогодні на засідання РНБОУ питання кібербезпеки є абсолютно актуальним», – зазначив Порошенко.

Він заявив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти України.

Останнім часом повідомлялося про атаки на сайти українських державних установ, зокрема Державного казначейства, Пенсійного фонду, Міністерства фінансів і Міністерства оборони. 14 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що близько тижня тому почалася активна фаза масштабних кібератак на інформаційні ресурси державних органів, об’єктів критичної інфраструктури й установ недержавного сектора. За його словами, ці атаки були «заздалегідь сплановані й скоординовані з єдиного центру, розташованого в Росії».

Російська сторона цих заяв українських посадовців не коментувала.

У Службі безпеки України повідомляли, зокрема, що програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайти Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в застосуванні якого звинуватили Росію.