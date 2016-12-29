РНБО ухвалила доктрину інформаційної безпеки

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила доктрину інформаційної безпеки.

Як повідомляє прес-служба відомства, цей документ передбачає впровадження ефективних заходів з протидії російській пропаганді на основі неухильного дотримання цінностей свободи слова, прав журналістів та розвитку українських медіа.

«Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об’єктів критичної інфраструктури України, координовані Росією, зумовили необхідність вжиття невідкладних заходів з якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки», – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що йдеться, зокрема, про удосконалення законодавства, забезпечення стандартизації і уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвиток захищеної Національної телекомунікаційної мережі, захист державних інформаційних ресурсів і зміцнення спроможностей органів сектору безпеки і оборони в кіберпросторі.

Також Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну разом зі СБУ вжити невідкладних заходів з удосконалення інформаційної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне і ресурсне забезпечення.

Під час засідання РНБО президент України Петро Порошенко заявив, що цілком імовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури.

Останнім часом повідомлялося про атаки на сайти українських державних установ, зокрема Державного казначейства, Пенсійного фонду, Міністерства фінансів і Міністерства оборони. 14 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що близько тижня тому почалася активна фаза масштабних кібератак на інформаційні ресурси державних органів, об’єктів критичної інфраструктури й установ недержавного сектора. За його словами, ці атаки були «заздалегідь сплановані й скоординовані з єдиного центру, розташованого в Росії».

Російська сторона цих заяв українських посадовців не коментувала.

У Службі безпеки України повідомляли, зокрема, що програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайти Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в застосуванні якого звинуватили Росію.