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29 грудня 2016, Київ 20:17
Новини | Міжнародні

Росія: Путін підписав закон про застосування сили до ув’язнених

(ілюстраційне фото)

(ілюстраційне фото)

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дає право співробітникам Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти ув’язнених у в’язницях і слідчих ізоляторах.

Згідно з законом, такі заходи допускаються у разі виникнення небезпеки для здоров’я і життя співробітників ФСВП.

Законопроект був внесений до Держдуми Росії у травні 2015 року. Його різко розкритикували правозахисники.

Поправки до нього депутати ухвалили у грудні 2016 року – за місяць після того, як було оприлюднено лист ув’язненого опозиційного активіста Ільдара Дадіна про тортури у колонії. Із законопроекту насамперед було виключено право співробітників ФСВП застосовувати фізичну силу, зброю і спецзасоби за порушення режиму утримання, а також стріляти по великому скупченню людей, якщо можуть постраждати випадкові особи.

Держдума Росії ухвалила документ 21 грудня цього року.

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