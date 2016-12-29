Росія: Путін підписав закон про застосування сили до ув’язнених

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дає право співробітникам Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти ув’язнених у в’язницях і слідчих ізоляторах.

Згідно з законом, такі заходи допускаються у разі виникнення небезпеки для здоров’я і життя співробітників ФСВП.

Законопроект був внесений до Держдуми Росії у травні 2015 року. Його різко розкритикували правозахисники.

Поправки до нього депутати ухвалили у грудні 2016 року – за місяць після того, як було оприлюднено лист ув’язненого опозиційного активіста Ільдара Дадіна про тортури у колонії. Із законопроекту насамперед було виключено право співробітників ФСВП застосовувати фізичну силу, зброю і спецзасоби за порушення режиму утримання, а також стріляти по великому скупченню людей, якщо можуть постраждати випадкові особи.

Держдума Росії ухвалила документ 21 грудня цього року.