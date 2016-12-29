Справу щодо розстрілу дніпровських поліцейських передають до суду – поліція

Справу щодо розстрілу дніпровських патрульних поліцейських передають до суду. Про це на брифінгу повідомив начальник Дніпропетровського обласного управління поліції Ігор Репешко.

За його даними, проблем з доказовою базою в справі немає.

«Проблем з доказовою базою там немає. Думаю, після новорічних свят всі матеріали розслідування будуть передані», – зазначив Ігор Репешко.

У листопаді суд у Дніпрі продовжив термін утримання під вартою Олександра Пугачова, якого підозрюють у розстрілі двох патрульних поліцейських у Дніпрі, на два місяці. Раніше рішенням Шевченківського районного суду Дніпра підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на термін у два місяці.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.