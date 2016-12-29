Прокуратура АРК направила до суду обвинувальні акти щодо 11 екс-депутатів Верховної Ради Криму

Прокуратура Криму 29 грудня направила до суду обвинувальні акти щодо одинадцяти колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яких звинувачують у зраді. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили у прес-службі прокуратури.

«Прокуратура АР Крим направила до суду обвинувальні акти щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Сергія Цекова, Світлани Савченко, Костянтина Бахарева, Едіпа Гафарова, Анатолія Зайченка, Ремзі Ільясова, Григорія Іоффе, Володимира Кличникова, Віталія Нахлупіна, Юхима Фікса, Сергія Шувайнікова, які обвинувачуються у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», – мовиться у повідомленні.

Під час розслідування кримінальних проваджень прокуратура АРК отримала неспростовні докази того, що «в березні 2014 року ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму».

«Зокрема, вони незаконно ухвалили низку постанов, у результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим». Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років», – повідомили у прокуратурі АРК.

Прокурор Криму Гюндуз Мамедов наголосив, що принцип невідворотності кримінальної відповідальності прокуратура АРК реалізує за допомогою механізму «заочного кримінального провадження».

«Зараз нами завершено досудове розслідування стосовно одинадцяти колишніх депутатів Автономної Республіки Крим. Це тільки початок», – цитує Мамедова прес-служба.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».