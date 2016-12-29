Енергосистему Криму передали в управління оператору ЄЕС Росії

Державне унітарне підприємство «Крименерго» передало управління енергосистемою Криму системному оператору Єдиної енергетичної системи (СО ЄЕС) Росії. Про це 29 грудня повідомили у прес-службі «Крименерго».

«Із 12 години 00 хвилин 29 грудня 2016 року управління енергосистемою Криму й Севастополя перейшло системному оператору, що здійснює централізоване оперативно-диспетчерське управління в Єдиній енергетичній системі Росії», – мовиться у повідомленні.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані.