США виселяють 35 російських дипломатів і оголошують нові санкції через кібератаки

США висилають із країни 35 російських дипломатів та повідомляють про нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили 29 грудня, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені.

Громадяни Росії будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциска упродовж 72 годин.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

«Це неповний перелік наших відповідей на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі ухвалювати різні заходи, коли вважатимемо за потрібне, деякі з них не будуть оприлюднені», – мовиться у заяві Обами.

Напередодні низка новинних ЗМІ США повідомила, що Сполучені Штати найближчим часом оголосять заходи щодо Росії через кібернетичне втручання в ресурси Демократичної партії з метою допомогти у перемозі республіканцю Дональду Трампу.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилення санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія. Ґрем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія обіцяє США кроки у відповідь у разі запровадження нових економічних санкцій проти Москви.