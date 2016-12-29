РНБО затвердила додаткові санкції щодо Росії через агресію проти України

Рада національної безпеки і оборони України затвердила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії. Про це повідомила прес-служба РНБО за підсумками засідання 29 грудня.

«Застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних до Державної думи Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим і Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством. Також санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії», – повідомили у РНБО.

Рада національної безпеки і оборони також застосувала санкції проти колишніх керівників України, які оголошені у розшук і переховуються за кордоном.

«Крім того, запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі. Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік», – додали у РНБО.

16 вересня РНБО підтримала рішення про продовження санкцій щодо Росії.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.