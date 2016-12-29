Москва обіцяє відповідь на нові санкції США

У Росії обіцяють відповідь на нові санкції США, запроваджені щодо Росії.

«Поки я не можу сказати, якою буде відповідь. Хоча, як ми знаємо, тут абсолютно безальтернативно діє принцип взаємності. Зрозуміло, буде дано адекватну відповідь. Відповідь буде сформульована у руслі того напрямку, який визначить президент Російської Федерації», – заявив 29 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російська агенція ТАСС.

У четвер США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

«Це неповний перелік наших відповідей на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі ухвалювати різні заходи, коли вважатимемо за потрібне, деякі з них не будуть оприлюднені», – мовиться у заяві Обами.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилення санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія. Ґрем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.