Одещина: поліція шукає підозрюваного у вбивстві жінки і дитини

Поліція Одещини продовжує пошуки чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки та дворічної дитину.

Поліція повідомляє, що 29 грудня в Овідополі на Одещині було вчинене подвійне вбивство, жертвами якого стали 42-річна жінка та її дворічна дочка.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у смт. Овідіополь. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле тіло жінки, в іншій – дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – мовиться у повідомленні поліції Одещини.

У вбивстві підозрюють 31-річного місцевого жителя, який втік на білій вантажівці MAN (ВН 6691 ЕН). Силовики перешкодили йому потрапити до Одеси, його наразі шукають у полях під обласним центром, де востаннє бачили його вантажівку.

Справу кваліфікують за статтею Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».