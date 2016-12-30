Штаб АТО: минулої доби бойовики стріляли на Донбасі 45 разів

У прес-центрі штабу АТО у п’ятницю повідомили, що упродовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти 45 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook, обстріли тривали на всіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському.

Під час збройних атак бойовики використовували здебільшого міномети та гранатомети.

«На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки», – додали у штабі.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» станом на 6:00 ранку не повідомляли про ситуацію за останні години на підконтрольних донецьким та луганських сепаратистам територіях.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.