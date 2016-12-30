Режим припинення вогню за посередництва Росії і Туреччини почав діяти у Сирії

Режим припинення вогню почав діяти у Сирії, починаючи з півночі 30 грудня. Перемир’я, яке вступило в силу, є першим з часу порушення оголошеного на тиждень припинення вогню у вересні.

Президент Росії Володимир Путін, що є ключовим союзником президента Сирії Башара аль-Асада, оголосив про перемир’я 29 грудня. Він зазначив, що сирійський уряд і його супротивники підписали угоду про загальнонаціональне припинення вогню. Путін повідомив, що також був підписаний документ про заходи щодо виконання відповідної угоди.

Ця заява пролунала після того, як сирійські урядові війська взяли під повний контроль північне місто Алеппо, витіснивши повстанців, які займали східну частину міста з 2012 року.

28 грудня турецьке агентство Anadolu повідомило, що Росія і Туреччина узгодили план всеосяжного перемир'я між усіма сторонами конфлікту в Сирії.