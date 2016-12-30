Суд Аргентини поновив справу щодо екс-президента Кіршнер у справі про теракт в Буенос-Айресі у 1994 році

Аргентинський апеляційний суд поновив розгляд справи щодо екс-президента Крістіни Фернандес де Кіршнер за звинуваченням у спробі приховати передбачувану роль Ірану у вибуху в єврейському центрі в Буенос-Айресі у 1994 році.

Йдеться про справу, яку розслідував прокурор Альберто Нісман, він помер за загадкових обставин в січні 2015 року. Нісман, який розслідував справу про вибух в єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі в 1994 році, звинуватив Кіршнер в змові з метою «забезпечити безкарність» іранців, яких Аргентина звинуватила в причетності до вибуху, через який загинули 85 людей. Пізніше суддя закрив справу через відсутність доказів, а тепер її знову поновили.

Сама Крістіна Фернандес де Кіршнер відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдими». Іран також неодноразово заперечував будь-яке відношення до атаки.

Прокурор Альберто Нісман був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням в голову минулоріч в своєму будинку через кілька днів після того, як звинуватив Кіршнер в спробі зірвати розслідування атаки. Спочатку смерть Нісмана класифікували як самогубство, але на початку цього року слідчі заявили про докази, які вказують на вбивство.