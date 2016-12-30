ФСБ Росії заарештувала 7 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік в Москві за наказом ісламістів

Федеральна служба безпеки Росії заявила про арешт 7 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік в Москві за наказом угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Як заявило відомство 29 грудня, арешти підозрюваних провели у Дагестані, що на Північному Кавказі.

За даними російських слідчих, підозрювані готували напади з автоматичною зброєю і вибуховими речовинами в місцях масового скупчення людей.

Повідомляється, що бойовики-ісламісти в Дагестані часто здійснюють напади на співробітників поліції та чиновників, декотрі з них присягнули на вірність угрупованню «Ісламська держав».

З вересня 2015 року Росія проводить повітряну кампанію в Сирії на підтримку президента Сирії Башара аль-Асада. Ці дії спричинили погрози з боку ватажків ісламістів про атаки в Росії. За даними російської влади, тисячі громадян Росії та вихідців з Центральної Азії приєдналися до лав бойовиків.

Через ймовірні загрози безпеці влада Москви планує збільшити заходи з охорони порядку в місцях святкувань.