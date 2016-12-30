За винятком поодиноких зіткнень, режим припинення вогню у Сирії дотримується – спостерігачі

Угода про загальнонаціональне припинення вогню в Сирії, досягнута за посередництва Росії і Туреччини, як виглядає, загалом дотримується на початку доби 30 грудня, за винятком повідомлень про поодинокі зіткнення. Про це повідомила у п’ятницю базована у Великобританії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини».

За даними спостерігачів, на тлі загалом нічного затишшя «жорстокі зіткнення» були зафіксовані між повстанцями і урядовими військами в північно-східній провінції Хама.

«Невеликі групи повстанців і їх озброєні прихильники прагнуть зруйнувати перемир’я, тому що це покладе край їхній присутності», – сказав агенції AFP директор групи моніторингу Абдель Рахман.

Режим припинення вогню почав діяти у Сирії, починаючи з півночі 30 грудня. Перемир’я, яке вступило в силу, є першим з часу порушення оголошеного на тиждень припинення вогню у вересні.

Президент Росії Володимир Путін, що є ключовим союзником президента Сирії Башара аль-Асада, оголосив, що сирійський уряд і його супротивники підписали угоду про загальнонаціональне припинення вогню разом з документом про заходи щодо виконання відповідної угоди.

Ця заява пролунала після того, як сирійські урядові війська взяли під повний контроль північне місто Алеппо, витіснивши повстанців, які займали східну частину міста з 2012 року.