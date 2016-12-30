Порошенко підписав закон про покращення інвестиційного клімату в Україні 

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

«У зв’язку з прийняттям цього закону податкові інспекції на рівні районів перетворяться з контрольних та перевіряючих органів на консультативні. Це дуже важливо. Саме такою ми повинні бачити податкову інспекцію, коли підприємець туди звертається та отримує консультації. Більше немає ніяких «маски-шоу», жодних корупційних схем», – заявив Порошенко.

Відтепер, за його словами, контрольні функції податкової інспекції залишаться на обласному рівні.

Крім того, президент висловив упевненість, що швидка імплементація закону покращить інвестиційний клімат в державі.Він додав, що законом на три роки звільняються від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше ніж 3 мільйони гривень.

21 грудня Верховна Рада України схвалила зміни до Податкового кодексу щодо поліпшення інвестиційного клімату.