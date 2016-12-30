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30 грудня 2016, Київ 12:51
Новини | Міжнародні

Турецька армія: Росія завдає авіаударів по позиціях «Ісламської держави» на півночі Сирії

Ілюстраційне фото

Ілюстраційне фото

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Турецькі військові заявляють, що російські військові літаки за останні 24 години завдали трьох авіаударів по позиціях екстремістського угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії.

У заяві армії Туреччини від 30 грудня йдеться, що внаслідок ударів загинули 12 бойовиків у сирійському місті Аль-Баб, де турецькі сили у серпні провели операцію з витіснення ісламістів із прикордонного регіону.

Контрольоване «Ісламською державою» місто упродовж кількох тижнів оточене підтримуваними Туреччиною повстанцями.

Тим часом, у Сирії опівночі почало діяти перемир’я, досягнуте між урядовими силами і повстанцями за посередництва Туреччини і Росії.

Загалом режим тиші дотримується, за винятком повідомлень про поодинокі сутички, повідомили базовані у Великобританії сирійські правозахисники.

26 грудня Туреччина закликала коаліцію під керівництвом США проти «Ісламської держави» надати повітряну підтримку для операції довкола Аль-Баба.

Крім того, операції Туреччини в Сирії мають на меті зупинити наступ курдських бойовиків, яких Анкара вважає ворожою силою.

30 грудня турецькі військові повідомили, що від початку турецької кампанії в Сирії в серпні загинули понад тисяча бойовиків «Ісламської держави» і близько 300 курдських бійців.

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