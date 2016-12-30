Турецька армія: Росія завдає авіаударів по позиціях «Ісламської держави» на півночі Сирії

Турецькі військові заявляють, що російські військові літаки за останні 24 години завдали трьох авіаударів по позиціях екстремістського угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії.

У заяві армії Туреччини від 30 грудня йдеться, що внаслідок ударів загинули 12 бойовиків у сирійському місті Аль-Баб, де турецькі сили у серпні провели операцію з витіснення ісламістів із прикордонного регіону.

Контрольоване «Ісламською державою» місто упродовж кількох тижнів оточене підтримуваними Туреччиною повстанцями.

Тим часом, у Сирії опівночі почало діяти перемир’я, досягнуте між урядовими силами і повстанцями за посередництва Туреччини і Росії.

Загалом режим тиші дотримується, за винятком повідомлень про поодинокі сутички, повідомили базовані у Великобританії сирійські правозахисники.

26 грудня Туреччина закликала коаліцію під керівництвом США проти «Ісламської держави» надати повітряну підтримку для операції довкола Аль-Баба.

Крім того, операції Туреччини в Сирії мають на меті зупинити наступ курдських бойовиків, яких Анкара вважає ворожою силою.

30 грудня турецькі військові повідомили, що від початку турецької кампанії в Сирії в серпні загинули понад тисяча бойовиків «Ісламської держави» і близько 300 курдських бійців.