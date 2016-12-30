ДСНС попереджає про небезпеку лавин на заході України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищену небезпеку сходження лавин у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях 30 грудня.

«За даними Українського гідрометеорологічного центру, 30 грудня в горах Львiвської областi та у високогiр’ї Iвано-Франкiвської і східної частини Закарпатської областей зберігається значний (III) рiвень лавинної небезпеки», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, ДСНС попередила про пориви вітру в Україні. За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 17-22 метрів за секунду, на Одещині вночі і вранці місцями 25-28 метрів за секунду.