«Укрзалізниця» призначила 41 додатковий поїзд на зимові свята

«Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят загалом призначила 41 додатковий поїзд.

«На період новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» призначила 41 додатковий поїзд у різних напрямках на 233 рейси – це майже 310 тисяч місць», – повідомили в компанії.

Зокрема додаткові поїзди з 22 грудня 2016 року по 11 січня 2017 року призначили із Києва у напрямку Львова, Ковеля, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Ворохти, Хмельницького, Новоолексіївки, Сум, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра, Маріуполя, Миколаєва. Також додаткові поїзди призначили між Одесою і Львовом, Ужгородом, Чернівцями; Дніпром і Львовом, Харковом і Ужгородом, Львовом; Кривим Рогом і Львовом.

Раніше «Укрзалізниця» призначила на зимові свята 36 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування восьми цілорічних поїздів.