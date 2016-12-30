МЗС Росії пропонує Путіну вислати 35 американських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії пропонує президентові країни Володимиру Путіну вислати 35 американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Вашингтона.

«Ми, звичайно, не можемо залишити подібні витівки без відповіді, взаємність – це закон дипломатії в міжнародних відносин, тому російський МЗС спільно з нашими колегами з інших відомств вніс пропозиції на розгляд президента Росії про те, щоб оголосити персонами нон ґрата 31 співробітника посольства США в Москві і чотирьох дипломатів із Генерального консульства США в Санкт-Петербурзі», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Крім того, за словами Лаврова, МЗС пропонує заборонити американцям користуватися їхньою дачею в Срібному бору в Москві і складом на вулиці Дорожня. «Розраховуємо, що ці пропозиції будуть розглянуті оперативно», – заявив російський міністр.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Громадяни Росії будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциска упродовж 72 годин.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

«Це неповний перелік наших відповідей на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі ухвалювати різні заходи, коли вважатимемо за потрібне, деякі з них не будуть оприлюднені», – мовиться у заяві Обами.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп. У Кремлі також пообіцяли заходи у відповідь на нові санкції.

Після цього телеканал CNN з посиланням на американських посадовців повідоми, що російська влада наказала закрити англо-американську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США проти Росії. Інформацію щодо закриття школи в російському МЗС спростували.