СБУ заборонила учаснику новорічної програми на «Інтері» в’їзд в Україну

Російському актору Яну Цапнику з 29 грудня 2016 року заборонили в'їзд на територію України протягом 5 років. Про це у Facebook повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, опублікувавши відповідь СБУ.

«До мене надходило чимало повідомлень щодо участі громадянина Росії Яна Цапника у новорічному «вогнику» на «Інтері». Причому відзначали негативну діяльність Яна Цапника щодо нашої країни. Я звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію щодо загрози національній та інформаційній безпеці України», – зазначив Артеменко.

У відповіді СБУ йдеться, що Цапнику з 29 грудня 2016 року заборонили в’їзд на територію України впродовж 5 років. Крім того, СБУ поінформувала Міністерство культури про відповідне рішення для внесення російського актора до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Цапник зіграв роль бойовика угруповання «ДНР» у показаному в Росії фільмі «Військовий кореспондент». У російському інформаційному просторі озброєні сепаратисти, що воюють на сході України проти урядових військ, зображуються як позитивні персонажі.

Телеканал «Інтер» кілька разів упродовж 2016 року опинявся під вогнем критики представників українського суспільства. У січні користувачі соцмереж розкритикували появу на телеканалі «Інтер» співачок Таїсії Повалій, Ані Лорак (які продовжують виступати у Росії, що підтримує сепаратистів на сході України) та загалом російську попсу, яка переважала на українських телеканалах у минулу Новорічну ніч.

У лютому СБУ заборонила на 5 років в’їзд в Україну колишньому креативному продюсеру підсумкової програми новин «Подробиці тижня» Марії Столяровій, яка 21 лютого в ефірі телеканалу «Інтер» вжила нецензурне висловлювання в прямому ефірі під час сюжету про Небесну сотню.

Двічі впродовж року – в лютому та у вересні офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій. У лютому представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що занепокоєна ситуацією з безпекою журналістів «Інтера».