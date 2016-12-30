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30 грудня 2016, Київ 14:22
Новини | Політика

СБУ заборонила учаснику новорічної програми на «Інтері» в’їзд в Україну

Акція «Не вбивайте наших захисників російською пропагандою!» біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві, 11 грудня 2014 року

Акція «Не вбивайте наших захисників російською пропагандою!» біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві, 11 грудня 2014 року

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Російському актору Яну Цапнику з 29 грудня 2016 року заборонили в'їзд на територію України протягом 5 років. Про це у Facebook повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, опублікувавши відповідь СБУ.

«До мене надходило чимало повідомлень щодо участі громадянина Росії Яна Цапника у новорічному «вогнику» на «Інтері». Причому відзначали негативну діяльність Яна Цапника щодо нашої країни. Я звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію щодо загрози національній та інформаційній безпеці України», – зазначив Артеменко.

У відповіді СБУ йдеться, що Цапнику з 29 грудня 2016 року заборонили в’їзд на територію України впродовж 5 років. Крім того, СБУ поінформувала Міністерство культури про відповідне рішення для внесення російського актора до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Цапник зіграв роль бойовика угруповання «ДНР» у показаному в Росії фільмі «Військовий кореспондент». У російському інформаційному просторі озброєні сепаратисти, що воюють на сході України проти урядових військ, зображуються як позитивні персонажі.

Протест у Києві біля телеканалу «Інтер» , 5 вересня 2016 року

Протест у Києві біля телеканалу «Інтер» , 5 вересня 2016 року

Телеканал «Інтер» кілька разів упродовж 2016 року опинявся під вогнем критики представників українського суспільства. У січні користувачі соцмереж розкритикували появу на телеканалі «Інтер» співачок Таїсії Повалій, Ані Лорак (які продовжують виступати у Росії, що підтримує сепаратистів на сході України) та загалом російську попсу, яка переважала на українських телеканалах у минулу Новорічну ніч.

У лютому СБУ заборонила на 5 років в’їзд в Україну колишньому креативному продюсеру підсумкової програми новин «Подробиці тижня» Марії Столяровій, яка 21 лютого в ефірі телеканалу «Інтер» вжила нецензурне висловлювання в прямому ефірі під час сюжету про Небесну сотню.

Двічі впродовж року – в лютому та у вересні офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій. У лютому представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що занепокоєна ситуацією з безпекою журналістів «Інтера».

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