Сирійські правозахисники повідомляють про сутички біля Дамаска, попри перемир’я

Сирійські правозахисники повідомляють про сутички між сирійськими урядовими силами і повстанцями поблизу столиці Сирії, Дамаска через кілька годин після того, як почало діяти перемир’я.

За словами правозахисників, що базуються у Великобританії, незрозуміло, почав бої у долині на північний захід від Дамаска. За даними організації, бої ведуть зокрема урядові гелікоптери.

Агенція Reuters цитує повстанців, які також підтверджують сутички.

Перемир’я, досягнуте в Сирії між урядовими силами і повстанцями за посередництва Туреччини і Росії, почало діяти опівночі 30 грудня. Воно є першим з часу порушення оголошеного на тиждень припинення вогню у вересні.

Раніше сирійські правозахисники заявили, що угода про загальнонаціональне припинення вогню в Сирії загалом дотримується, за винятком повідомлень про поодинокі зіткнення.

За даними спостерігачів, на тлі загалом нічного затишшя «жорстокі зіткнення» були зафіксовані між повстанцями і урядовими військами в північно-східній провінції Хама.

«Невеликі групи повстанців і їх озброєні прихильники прагнуть зруйнувати перемир’я, тому що це покладе край їхній присутності», – сказав агенції AFP директор групи моніторингу Абдель Рахман.

Президент Росії Володимир Путін, що є ключовим союзником президента Сирії Башара аль-Асада, оголосив, що сирійський уряд і його супротивники підписали угоду про загальнонаціональне припинення вогню разом з документом про заходи щодо виконання відповідної угоди.

Ця заява пролунала після того, як сирійські урядові війська взяли під повний контроль північне місто Алеппо, витіснивши повстанців, які займали східну частину міста з 2012 року.