На Донбасі за добу поранені троє військових – Мотузяник

За минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі троє українських військовослужбовців поранені, загиблих немає, повідомив 30 грудня речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики порушили тишу вісім разів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Обстріли там велися біля Станиці Луганської, Кримського та Попасної.

На Донецькому напрямку сепаратисти відкривали вогонь по всій лінії фронту, за винятком околиць донецького аеропорту. На Світлодарській дузі, в околицях Горлівки, в промзоні поблизу Авдіївки бойовики вели обстріли позицій сил АТО 13 разів.

На Маріупольському напрямку, за словами Мотузяника, бойовики різко зменшили кількість випадків використання мінометів – всього чотири рази.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у п’яти обстрілах упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл українськими військовими околиць Ясинуватої.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.