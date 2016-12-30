Путін не погодився з висилкою американських дипломатів

Президент Росії Володимир Путін не пристав на пропозицію міністерства закордонних справ і вирішив не висилати з Росії дипломатів США. Росія залишає за собою право на відповідь, але не опускатиметься до рівня «кухонної» дипломатії, ідеться в заяві російського лідера, опублікованій на його сайті.

«Наступні кроки для відновлення відносин між країнами будемо вибудовувати, виходячи з політики, яку буде реалізовувати адміністрація президента Дональда Трампа», – заявив Путін.

«Нові недружні кроки адміністрації США, яка відходить, розцінюємо як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин. Це явно суперечить корінним інтересам як російського, так і американського народів», – твердить президент Росії.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Громадяни Росії будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциска упродовж 72 годин.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

«Це неповний перелік наших відповідей на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі ухвалювати різні заходи, коли вважатимемо за потрібне, деякі з них не будуть оприлюднені», – мовиться у заяві Обами.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп. У Кремлі також пообіцяли заходи у відповідь на нові санкції.

Після цього телеканал CNN з посиланням на американських посадовців повідоми, що російська влада наказала закрити англо-американську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США проти Росії. Інформацію щодо закриття школи в російському МЗС спростували.