КПУ заявляє, що ЄСПЛ взяв до розгляду її скаргу на заборону в Україні

Компартія заявляє, що Європейський суд з прав людини взяв до розгляду скаргу щодо заборони її діяльності в Україні і зняття її з виборів.

«20 грудня 2016 року в адресу ЦК КПУ надійшов лист-підтвердження за підписом секретаря ЄСПЛ в якому зазначено, що Європейський суд з прав людини розпочинає розгляд скарги Компартії по суті», – повідомили в прес-службі КПУ 30 грудня.

У скарзі КПУ просить визнати незаконними дії Міністерства юстиції й українських судів.

На початку цього року Вищий адміністративний суд України підтвердив законність заборони Комуністичної партії України.

Як повідомляла прес-служба Мін’юсту, суд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ.

За даними міністерства, Вищий адмінсуд встановив, що «касаційна скарга є необґрунтованою, а викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, оскільки заявник не наводить підстав, які б дозволили вважати, що суд неправильно застосував норми матеріального або процесуального права».

Ця ухвала Вищого адміністративного суду України оскарженню не підлягала.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії.

У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.

Як пояснив міністр юстиції Павло Петренко, Міністерство юстиції є тим органом, який здійснює перевірку політичних партій на предмет, чи їхня діяльність, пропаганда та символіка не підпадає під заборону. Міністерство сформувало незалежну комісію, яка надала висновки: комуністичні партії порушували найменуванням, символікою, статутом та програмою закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні».