Поліція: на Одещині затримали підозрюваного у вбивстві 2 людей і плануванні теракту

На Одещині затримали 31-річного Дмитра Погорєлова, якого підозрюють в подвійному вбивстві в районному центрі Овідіополь і намірі скоїти теракт в обласному центрі. Цю інформацію кореспонденту Радіо Свобода підтвердили в регіональному управлінні Національної поліції України.

Спецоперація із залученням поліцейських, бійців Національної гвардії, озброєних добровольців розпочалася ввечері 29 грудня. Вночі її зупинили, а вранці 30 грудня розпочали знову.

29 грудня під час пожежі в селищі Овідіополь на Одещині були знайдені обезголовлені тіла дворічної дівчинки і її 42-річної матері. Як повідомили правоохоронців, підозрюваний – 31-річний житель того ж містечка Дмитро Погорєлов. За даними поліції, після скоєння злочину він поїхав на вантажівці «МАН», на якій планував врізатися у натовп в Одесі. По дорозі в Одесу машина потрапила в аварію, але водій не зупинився. Силовики заблокували в’їзд в обласний центр, і підозрюваний на вантажівці з’їхав в поле, де завдяки кращій, ніж у поліцейських автомобілів, прохідності відірвався від переслідування. Однак вантажівка застрягла, підозрюваний втік.

Загалом в операції зі встановлення місця перебування і затримання підозрюваного взяли участь понад 500 силовиків.

Про мотиви дії підозрюваного у поліції не повідомляють.