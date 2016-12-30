«Газпром» скоротив транзит газу територією України – «Нафтогаз»

Російська компанія «Газпром» із 22 грудня 2016 року скоротила транзит українською газотранспортною ситемою в напрямку Словаччини і значно наростила обсяги транспортування газу газопроводом «Північний потік». Про це, посилаючись на дані Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), повідомляє 30 грудня компанія «Нафтогаз України».

«Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг постачань газу до Європи обома маршрутами фактично не змінювався», – ідеться в повідомленні.

Обсяги транспортування газу українською ГТС зменшилися зі 148,9 мільйона кубометрів до 120,8 мільйона кубометрів на добу, або на 19%, вказали в українській компанії.

«Дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв’язок між збільшенням використання OPAL та зменшенням транзиту Україною та Словаччиною. Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу Газпрому до OPAL та відступ від стандартного європейського законодавства не призведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України», – повідомляє «Нафтогаз».

Російський газовий монополіст «Газпром», найбільшим акціонером якого є російська держава, вже давно домагається від ЄС винятку з вимог так званого Третього енергопакету для газопроводу OPAL, що з’єднує російський газогін «Північний потік» із газотранспортними системами Німеччини і країн Центральної Європи. Нещодавно Європейська комісія ухвалила рішення про зміну умов використання газопроводу OPAL, що фактично значною мірою задовольнило вимоги «Газпрому».

Речник українського президента Святослав Цеголко 27 грудня повідомив, що суд ЄС підтримав вимоги польської компанії PGNIG про призупинення виконання рішення Єврокомісії щодо розширення доступу «Газпрому до трубопроводу OPAL.

«Що означає сьогоднішнє рішення? До розгляду позову по суті «Газпром» не матиме можливості збільшувати постачання газу в обхід України. Це перший важливий результат скоординованих зусиль України з Польщею у цьому питанні», – відзначив речник Порошенка.