ОПЗ вирішив тимчасово зупинити виробництво

Одеський припортовий завод тимчасово зупинить виробництво, повідомила прес-служба підприємства.

«У зв’язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК «Нафтогаз України», яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з боку НАК «Нафтогаз України» до погашення наявного боргу, ухвалене рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу», – йдеться в повідомленні ОПЗ.

Як повідомили на підприємстві, на даний час ОПЗ, за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Два дні тому Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію понад 1,5 мільярда гривень боргу Одеського припортового заводу перед компанією «Нафтогаз України» за спожитий газ на два роки.

У грудні раніше закінчився прийом заяв на конкурс із продажу акцій ОПЗ. У Фонді держмайна заявили, що заяв на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшло. Така ж ситуація була з приватизацією ОПЗ була у липні.

У жовтні ФДМ запропонував Кабміну затвердити стартову ціну державного пакета акцій ОПЗ у розмірі 5,16 мільярда гривень, хоча перед цим до липня Фонд держмайна пропонував уряду затвердити стартову ціну продажу державного пакету акцій (99,6%) на рівні 13,175 мільярда гривень.

Вперше рішення про приватизацію припортового заводу ухвалили ще 1993 року, а перші торги відбулися 2009-го, проте завод досі перебуває в державній власності.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує чотири тисячі людей. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.