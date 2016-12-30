ГПУ: екс-міністр оборони Лебедєв у розшуку, але заочно судити його не можуть

Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишнього міністра оборони Павла Лебедєва за підозрою в сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану. Як повідомляє агенція «Українські новини», про це йдеться у відповіді на запит, що надійшов від ГПУ.

За повідомленням, департамент спеціальних розслідувань розслідує кримінальне провадження за підозрою екс-міністра оборони в тому, що він у складі злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича, використовуючи своє службове становище, сприяв правоохоронцям у придушенні протестних акцій активістів Євромайдану.

Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 255 (участь у злочинній організації, створеній з метою здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу України.

При цьому у Генпрокуратурі заявили, що спеціальне (заочне) розслідування щодо Лебедєва неможливе, бо законодавство не передбачає такої можливості для підозрюваних за статтею 255.

Також не арештоване майно екс-міністра, тому що в його справі не заявлено цивільний позов, не встановлено збитків і не передбачено конфіскацію майна, йдеться в повідомленні.

Павло Лебедєв був міністром оборони України з 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року. За деякими даними, він перебуває в анексованому Росією Криму.