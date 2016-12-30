Порошенко схвалив обмеження доступу в Україну друкованої продукції антиукраїнського змісту

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який обмежує доступ на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Про це йдеться на сайті парламенту.

8 грудня Верховна Рада ухвалила поданий урядом закон про внесення змін до деяких законів щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту (№ 5114).

Запропонованими змінами закон «Про видавничу справу» доповнюється статтею 28-1 «Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України».

У статті 28 тепер наголошується, що у видавничій справі забороняється, зокрема, «випускати, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить... популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України».

Раніше 30 грудня голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що російському актору Яну Цапнику СБУ з 29 грудня 2016 року заборонила в’їзд на територію України впродовж 5 років. Цапник зіграв роль бойовика угруповання «ДНР» у показаному в Росії фільмі «Військовий кореспондент». У російському інформаційному просторі озброєні сепаратисти, що воюють на сході України проти урядових військ, зображуються як позитівні персонажі.