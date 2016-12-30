Міжнародна федерація остаточно відсторонила 6 російських лижників від змагань

Допінгова комісія Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) залишила в силі тимчасове відсторонення від змагань шести російських лижників, повідомляє офіційний сайт федерації.

Члени комісії вивчили письмові пояснення лижників і відповідь федерації на ці пояснення, після чого ухвалили одноголосне рішення відхилити апеляцію спортсменів.

Раніше FIS відсторонила від міжнародних турнірів російських лижників Євгена Бєлова, Юлію Іванову, Олександра Легкова, Євгена Шаповалова, Олексія Пєтухова і Максима Вилегжаніна. Приводом для цього стала доповідь незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства під керівництвом Річарда Макларена про ситуацію з допінгом на Олімпіаді-2014 у російському Сочі.

Федерація лижних гонок Росії повідомляла, що розслідування, розпочате щодо шести лижників, стосується механічних пошкоджень пробірок з допінг-пробами.

Упродовж грудня, після оприлюднення другої частини доповіді комісії на чолі з Маклареном Росія або самостійно відмовилася, або була позбавлена права на проведення кількох міжнародних стартів. Також міжнародні федерації оприлюднили списки спортсменів, яких вважають причетними до участі в підтримуваній російською державою програмі вживання допінгу з наступним приховуванням позитивних результатів допінг-тестів.