Нацрада: від «1+1» очікують документів про бенефіціарних власників

Національна рада України з телебачення і радіомовлення заявляє, що досі очікує від телеканалу «1+1» документи про бенефіціарних власників.

«Під час діалогу з ведучою програми «ТСН» Наталкою Мосейчук у прямому ефірі 29 грудня цього року голова Національної ради Юрій Артеменко повідомив її і глядачів каналу «1+1», що тільки-но регулятор отримає від мовника документи про кінцевого власника, йому буде видано бланк ліцензії. Ведуча казала, що такі документи будуть зранку», – йдеться в повідомленні Нацради.

У відомстві додали, що неодноразово зверталися до керівництва каналу про необхідність відповідно до статті 24 (абзац 10) закону України «Про телебачення і радіомовлення» подання підтверджувальних документів про власників. «Натомість канал наполіг на отриманні офіційного запиту про надання регуляторному органу документів, які підтверджують бенефіціарного власника ТРК «Студія 1+1» у формі ТОВ, місто Київ. Також регуляторний орган такий запит підготував і попросив юридичну службу компанії забрати його, але юристи «1+1» відмовилися це зробити, зазначивши, що чекають документи поштою. Тому Національна рада надіслала запит кур’єрською службою, о 11:12 30 грудня він був доставлений на «Студію 1+1», – заявили в Нацраді.

Журналісти «1+1» поширили ввечері 28 грудня текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України, в якому заявили про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії. Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність. В адміністрації і Нацраді ці заяви заперечили.

29 грудня генеральний директор групи «1+1 медіа» Олександр Ткаченко заявив, що телеканал не отримував від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення офіційних запитів щодо бенефіціарного власника телеканалу. «Це взагалі придумана історія. Всі документи були подані до Нацради шість місяців тому. Кінцевий бенефіціар, Ігор Коломойський, усім відомий, і Нацрада про це знає. І будь-які додаткові запити не можуть слугувати причиною невидачі ліцензії. Це непов’язані одна з одною речі… Такої вимоги закону не існує. Усі вимоги закону ми виконали. Жодних зауважень не було», – додав він.

У Нацраді натомість повідомили, що 15 грудня цього року ліцензія для телеканалу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена і продовжена на сім років. Бланк ліцензії на мовлення про продовження терміну дії попередньої ліцензії телеканал має отримати не пізніше ніж 6 січня 2017 року, додали в Нацраді. Водночас у відомстві повідомили, що звернулися до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.