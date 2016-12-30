Афганістан: індуїсти і сикхи вимагають розслідувати вбивство сикхського лідера

В Афганістані сикхи та індуїсти вимагають владу розслідувати напади проти їхніх спільнот після того, як у провінції Кундуз застрелили лідера сикхської спільноти.

Нарманга Сінґха вбили 29 грудня, коли він йшов на роботу. Це друге вбивство представника сикхської спільноти з вересня.

Сенаторка Анаркалі Хонар’яр, яка представляє сикхів та індуїстів у верхній палаті парламенту Афганістану, заявила, що напад глибоко вразив представників цих меншин.

«Інцидент мав великий негативний психологічний вплив на сикхів та індуїстів. Ми закликаємо владу розслідувати цей напад, як і попередні, вчинені проти сикхів та індуїстів», – сказала Анаркалі Хонар’яр 30 грудня в інтерв’ю Радіо Свобода.

Поліція у провінції Кундуз заявила, що за підозрою у вбивстві лідера сикхів арештували трьох людей.

У 1980-х роках в Афганістані жили близько 220 тисяч індуїстів та сикхів, але більшість їх покинули переважно мусульманську країну.