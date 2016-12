Пінчук запрошує Україну до капітуляції – Чубаров

Запрошенням до капітуляції назвав пропозиції олігарха Віктора Пінчука про шляхи досягнення миру на Донбасі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Те, що Віктор Пінчук сором’язливо називає «болючим компромісом», насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції», – написав Чубаров у Facebook.

«Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО Україна просто перестане існувати як незалежна держава», – вказує голова Меджлісу.

«Варіант, описаний Пінчуком, можливо імітувати, але неможливо реалізувати. Ми імітаціями займалися з часів незалежності. Ці імітації вже коштували нам злиднів, втрати Криму і війни на Донбасі», – так прокоментував пропозиції олігарха директор з розвитку бізнесу компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, який захищає українські позиції в спорі з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

29 грудня Віктор Пінчук в американському виданні The Wall Street Journal опублікував статтю «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia). Підзаголовок статті детальніше розкриває зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії мірою наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – пише Пінчук.

Серед поступок, на які має погодитися Київ, олігарх називає також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у найближчому майбутньому. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією до проведення місцевих виборів на Донбасі.

При цьому Пінчук не згадує про жодні поступки з боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.