У Міноборони не підтверджують дані Матіоса про втрати на Донбасі

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявляє, що не може підтвердити інформацію головного військового прокурора про втрату вісьмох військових у зоні бойових дій на Донбасі.

«Підтвердити на цю хвилину не можу. Тому що за останню добу таких втрат, бойових втрат у нас не обліковано. Станом на 16 годину нам відомо про одного пораненого бійця», – сказав Мотузяник Радіо Свобода.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос раніше сьогодні на своїй сторінці у Facebook написав: «на фронті нині втрати – 8 військових». Деталей він не навів.