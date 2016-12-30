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30 грудня 2016, Київ 17:24
Новини | Події

У Міноборони не підтверджують дані Матіоса про втрати на Донбасі

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Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявляє, що не може підтвердити інформацію головного військового прокурора про втрату вісьмох військових у зоні бойових дій на Донбасі.

«Підтвердити на цю хвилину не можу. Тому що за останню добу таких втрат, бойових втрат у нас не обліковано. Станом на 16 годину нам відомо про одного пораненого бійця», – сказав Мотузяник Радіо Свобода.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос раніше сьогодні на своїй сторінці у Facebook написав: «на фронті нині втрати – 8 військових». Деталей він не навів.

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