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30 грудня 2016, Київ 18:55
Новини | Міжнародні

Китай допомагатиме Пакистану будувати лінію електропередач

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Китайська державна компанія допомагатиме будувати лінію електропередач вздовж Пакистану. Цей проект, вартістю 1,5 мільярди доларів, є останньою інвестицією Китаю у Пакистан.

Пакистанська влада повідомляє, що лінія електропередач потужністю 4 тисячі мегават стане першою подібною у країні. Вона має з’єднати південну провінцію Матіарі з північною Лахор.

Угоду про будівництво представники Китаю і Пакистану підписали 30 грудня у Пекіні.

Упродовж останніх років Пакистан потерпає від нестачі електрики. Відключення відбуваються, як у сільських, так і в індустріальних регіонах.

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