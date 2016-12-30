Китай допомагатиме Пакистану будувати лінію електропередач

Китайська державна компанія допомагатиме будувати лінію електропередач вздовж Пакистану. Цей проект, вартістю 1,5 мільярди доларів, є останньою інвестицією Китаю у Пакистан.

Пакистанська влада повідомляє, що лінія електропередач потужністю 4 тисячі мегават стане першою подібною у країні. Вона має з’єднати південну провінцію Матіарі з північною Лахор.

Угоду про будівництво представники Китаю і Пакистану підписали 30 грудня у Пекіні.

Упродовж останніх років Пакистан потерпає від нестачі електрики. Відключення відбуваються, як у сільських, так і в індустріальних регіонах.