Луценко: прокуратура АРК направила до суду обвинувальні акти щодо 11 кримських екс-депутатів

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради Криму. Ці особи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), повідомив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

У обвинувальних актах, як інформує Луценко, ідеться про «Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І.»

«У березні 2014 ці депутати надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», – пише генпрокурор.

Покарання за статтею про державну зраду передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Як заявив Луценко, Апеляційний суд Києва по 6 фігурантах призначив засідання на 3 і 4 січня 2017 року – для розгляду питання щодо визначення суду, який їх розглядатиме.

В Україні нині за аналогічними звинуваченнями триває процес щодо екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. «Настрій мій був би зовсім іншим, якби на судовій лаві як перші обвинувачені в державній зраді виявилися Аксьонов, Константинов, Іоффе, Донич, Цеков», – написав у Facebook після участі в одному із засідань голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової російської окупації Криму 20 лютого 2014 року.