Матіос пояснив свою заяву про втрати на фронті: разом із небойовими

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що мав на увазі дані попереднього дня разом із небойовими втратами, коли 30 грудня писав про втрати на фронті.

«Люди добрі! Невже рівень смаженої сенсації дорожчий за життя хоч одного постраждалого військового? Що з вами? Підтверджую: за вчорашній день 3 бойових поранених, 5 – небойових втрат ( 1 – самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна, і її наслідки страшні», – написав він у Facebook.

Раніше Матіос оприлюднив інформацію про затриманого на хабарі представника регіонального управління Міноборони і додав: «на фронті нині втрати – 8 військових». Деталей він тоді не навів.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у коментарі Радіо Свобода заявив, що не може підтвердити інформацію головного військового прокурора про втрату вісьмох військових у зоні бойових дій на Донбасі.

«Підтвердити на цю хвилину не можу. Тому що за останню добу таких втрат, бойових втрат у нас не обліковано. Станом на 16-у годину нам відомо про одного пораненого бійця», – сказав Мотузяник.