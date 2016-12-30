У Польщі попрощалися з загиблим під час нападу у Берліні водієм

Сотні людей, а також чиновники з Польщі та Німеччини прийшли на похорон польського водія, який загинув під час наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні. Нападник використав для атаки вантажівку польського водія.

Лукаш Урбан був серед 12 загиблих 19 грудня, відповідальність за напад узяло угруповання «Ісламська держава».

Церемонія прощання відбулася 30 грудня у польському містечку Бане.

Ввечері 19 грудня вантажівка, якою, за версією слідства, керував біженець з Тунісу Аніс Амрі, в’їхала у людей, що зібралися на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Загинули 12 людей, зокрема громадянин України, близько 50 – поранені. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Аніс Амрі був убитий 23 грудня поліцейськими Мілана. Після його убивства пов’язаним з ісламістами інформагентством Amaq поширило відеоролик, на якому Амрі присягає на вірність ісламістам і закликає мусульман в Європі проводити більше атак.