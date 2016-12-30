Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою світу з бліцу

Українська шахістка Анна Музичук перемогла у чемпіонаті світу з бліцу – блискавичної гри, у якій кожна суперниця має на партію по 5 хвилин із додаванням трьох секунд після кожного ходу. Про такий результат змагання, яке завершилося в Катарі, повідомляють президент Асоціації шахістів-професіоналів Еміль Сутовський і шахові журналісти.

Для львів’янки Анни Музичук це друга поспіль перемога у світовій першості з некласичним контролем часу. 28 грудня вона перемогла у чемпіонаті світу зі швидких шахів. У цій дисципліні гравці мають по 25 хвилин на партію плюс 10 секунд за кожний зроблений хід.

Того ж дня серед чоловіків на світовій першості тріумфував ще один львів’янин – Василь Іванчук.

У світовій першості з бліцу серед чоловіків переміг екс-українець Сергій Карякін. Кримчанин нині виступає під прапором Росії. Наприкінці листопада Карякін програв норвежцю Маґнусу Карлсену поєдинок за світову шахову корону у класичній грі.