Бойовики на Донбасі здійснили 25 обстрілів від початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби 30 грудня здійснили 25 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках.

За цим повідомленням, у Луганській області в районі Попасної відбулося бойове зіткнення.

«Близько 16:00 противник здійснив напад на спостережний пункт. Напад відбито, ворог зазнав втрат і відступив», – ідеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО.

Також, за даними українських військових, на Маріупольському напрямку з мінометів сепаратисти вели вогонь по Широкиному та Талаківці, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.

Обстріли зафіксовані також на Донецькому та Луганському напрямках, твердить штаб АТО.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» наразі не інформували про бойові дії 30 грудня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.