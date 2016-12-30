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30 грудня 2016, Київ 20:25
Новини | Політика

Росія включила Ільмі Умерова до списку «терористів та екстремістів»

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров

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Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу включила заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до переліку «терористів та екстремістів». Там він значиться під номером 5826, повідомила Айше Умерова, дочка переслідуваного активіста.

«Ось і пояснення вчорашньої ситуації з неможливістю виплати ними ж призначеного штрафу за нібито адмінпорушення (зустріч 22 вересня). Чекати хоча б на рішення свого ж суду – ні, не чули», – написала Айше Умерова у Facebook.

29 грудня Ільмі Умеров не зміг оплатити в банку штраф, присуджений йому за участь у засіданні Меджлісу кримськотатарського народу.

12 травня російський екс-прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, запроторення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликали сильний громадський і міжнародний резонанс.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової російської окупації Криму 20 лютого 2014 року. Росія називає окупацію та анексію півострова «відновленням історичної справедливості».

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