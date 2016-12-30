За підозрою в переслідуванні «автомайданівців» заарештований ще один фігурант – ГПУ

За підозрою у злочинах щодо «автомайданівців» у 2014 році заарештований ще один співробітник правоохоронних органів, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

За даними відомства, 30 грудня застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави стосовно третього правоохоронця, якого підозрюють у вчиненні злочину в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в Києві біля міської лікарні №17.

Йдеться про провокації та спільне з працівниками спецпідрозділу «Беркут» незаконне затримання 8 активістів громадського руху «Автомайдан», застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їхніх автомобілів. Крім того, правоохоронцю інкримінуєтьсянадання завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах.

Також зазначається, що судом відсторонено підозрюваного від посади старшого оперуповноваженого Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він обіймав на момент затримання.

29 грудня було оголошено підозру заступнику начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та старшому оперуповноваженому цього підрозділу в скоєнні аналогічного злочину.

У минулому вони обіймали посади заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в м. Києві та заступника начальника відділу даного підрозділу.

У Генпрокуратурі вказали, що Департамент спеціальних розслідувань встановлює для притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, причетних до неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні та лютому 2014 року.

Стосовно командира оперативної роти № 1 спецпідрозділу «Беркут» та 5 його підлеглих бійців за участь у вчиненні указаних злочинів обвинувальні акти розглядаються в судах. За даними ГПУ, щодо інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває, у тому числі шестеро з них оголошені в розшук, суд надав дозвіл на їхнє затримання.