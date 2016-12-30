Туреччина: журналіста Ахмета Шика залишали під арештом

Турецького журналіста Ахмета Шика, затриманого напередодні через дописи у соцмережах, залишили під арештом після судових слухань, які відбулися 30 грудня.

«Наручники використовуються проти журналізму, інформування і права отримувати інформацію. Ахмета Шика залишили під арештом», – написав у Twitter депутат від головної опозиційної партії у Туреччині CHP Сезгін Танрікулу, якого цитує Reuters.

Адвокат Ефкан Болач повідомив, що Ахмета Шика обвинуватили у розповсюдженні пропаганди угруповання «Курдська робітнича партія» (PKK), яке Анкара вважає терористичною організацією.

Ахмета Шика, критика влади, затримали 29 грудня у Стамбулі за підозрою у «терористичній пропаганді» у Twitter.

Тим часом у Стамбулі розпочався судовий процес щодо низки співробітників прокурдської газети Ozgur Gundem, закритої раніше цього року. Їх обвинувачують у приналежності до угруповання «Курдська робітнича партія» (PKK).

За повідомленням організації «Комітет захисту журналістів», у Туреччині ув’язнили 81 журналіста, десятки ЗМІ були закриті після невдалої спроби державного перевороту у липні.

Правозахисники звинувачують президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, у використанні спроби перевороту для придушення інакомислення.