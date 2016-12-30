Росія має виконувати Мінські угоди, з якими сама погодилася – сенатор Маккейн

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляє, що Росія має виконувати Мінські угоди, з якими ж сама погодилася.

«Не думаю, що Мінські угоди мають змінюватись, але поведінка Росії має змінитися, щоб вони виконували угоди, з якими ж самі погодились. Сміливі українці гинуть кожного дня. Що стосується США, то і США й інші країни можуть долучитися до переговорного формату, але все ж таки Україна, яка має демократично обрану владу українським народом, – саме вона має бути тим, хто долучений до ключової угоди між Україною та Росією», – заявив Маккейн 30 грудня в інтерв’ю Радіо Свобода.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод, метою яких є припинення бойових дій і врегулювання ситуації на Донбасі. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.