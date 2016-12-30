Україна і Туреччина домовилися про військово-фінансове співробітництво і виділення фінансової допомоги на потреби української армії. За повідомленням посольства України у Туреччині, відповідну угоду представники українського та турецького урядів підписали 30 грудня в Анкарі.

«Угода передбачає виділення 3 мільйонів доларів США на щорічній основі упродовж 5 років. Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних сил України турецьких товарів військового та подвійного призначення», – мовиться у повідомленні українського посольства.

Упродовж останнього часу Туреччина почала зближення з Росією після погіршення відносин, коли турецькі військові у листопаді 2015 року збили російський військовий літак поблизу турецько-сирійського кордону. Після того Росія запроваджувала обмеження на поїздки росіян та економічні санкції проти Туреччини.