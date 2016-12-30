Підозрюваного у вбивстві патрульних у Дніпрі визнали осудним – прокуратура

Підозрюваного у вбивстві патрульних поліцейських у Дніпрі визнали осудним. Інформацію про це 30 грудня підтвердили у прокуратурі області.

За даними з прокуратури, наразі проведено кілька десятків експертиз, зокрема, судово-психіатричну, згідно з якою підозрюваного визнали осудним.

Як повідомили у прокуратурі області, слідство зібрало доказову базу, справу планують переждати до суду в січні.

У листопаді суд у Дніпрі продовжив термін утримання під вартою колишнього бійця роти «Торнадо», якого підозрюють у розстрілі двох патрульних поліцейських у Дніпрі, на два місяці. Раніше рішенням Шевченківського районного суду Дніпра підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на термін у два місяці.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила тоді поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції «Торнадо».

Нападник перед втечею теж був поранений. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.