Сенатор Маккейн занепокоєний кандидатурою Тіллерсона на посаду держсекретаря США

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн висловлює занепокоєння щодо кандидатури Рекса Тіллерсона на посаду нового держсекретаря США через його зв’язки з Росією.

«Новообраний президент Дональд Трамп виграв вибори, і він повинен мати змогу сформувати свою команду. Але я маю значне занепокоєння щодо пана Тіллерсона і значною підставою цього є його минулі взаємини з росіянами, його стосунки з Володимиром Путіним. Тільки сьогодні ми зустрілися з родинами тих, кого вбили його (Путіна) люди, або тримають в ув’язненні. Ми перевіримо Тіллерсона і заслухаємо його, він матиме зустріч зі мною та іншими, тоді ми і визначимось. Але у мене серйозна стурбованість щодо його минулого тому ми маємо вирішити», – сказав Маккейн в інтерв’ю Радіо Свобода 30 грудня у Києві.

13 грудня новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду державного секретаря кандидатуру Рекса Тіллерсона із компанії Exxon Mobil. Проте, як вважають, широкі зв’язки Тіллерсона з Росією можуть опинитися у центрі уваги обох партій у Сенаті США.

Для того, щоб стати держсекретарем США, кандидат має пройти принаймні чотири етапи узгоджень і затверджень. Оглядачі не виключають, що кандидатуру Тіллерсона може «загальмувати» Сенат.