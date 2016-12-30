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30 грудня 2016, Київ 23:24
Новини | Міжнародні

Росія: центр «Сова» внесли до реєстру «іноземних агентів»

Керівник центру «Сова» Олександр Верховський

Керівник центру «Сова» Олександр Верховський

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У Росії інформаційно-аналітичний центр «Сова» включили до реєстру «іноземних агентів».

У Міністерстві юстиції Росії повідомляють, що рішення ухвалили 30 грудня за результатами позапланової перевірки документів організації.

Керівник центру «Сова» Олександр Верховський розповів, що організацію звинуватили в отриманні іноземних коштів і публічних оцінках роботи державних органів, що було прирівняне до участі у політичній діяльності. Верховський повідомив, що центр письмово висловив незгоду з результатами перевірки і буде оскаржувати у суді рішення.

Центр «Сова» вивчає проблеми націоналізму і ксенофобії, політичного радикалізму, взаємовідносин релігії та суспільства, а також правозахисну тематику.

Поправки до російського закону «Про некомерційні організації», згідно з якими в юридичному обігу з’явилося поняття «іноземний агент», діють з 2012 року. Вони дозволяють присвоїти статус «іноземного агента» організаціям, які займаються у Росії «політичною діяльністю» і отримують фінансування з-за кордону.

Закон передбачає, що після включення до реєстру організації повинні зареєструватися як «іноземні агенти» і надалі в офіційних відомостях про себе вказувати цей статус.

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