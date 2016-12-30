У 2016 році у світі загинули 93 журналісти, серед них і Шеремет – МФК

93 журналісти та працівники ЗМІ загинули у світі упродовж 2016 року, повідомляє Міжнародна федерація журналістів (МФЖ).

За даними МФЖ, найбільше журналістів загинули в Іраку, Афганістані, Мексиці, Ємені, Сирії та Гватемалі. Серед загиблих є також один журналіст з України – співробітник «Української правди» Павло Шеремет.

У 2015 році, за даними Міжнародної федерації журналістів, у світі загинули 112 журналістів.

«Ми вітаємо будь-яке зниження рівня насильства проти журналістів і співробітників ЗМІ, але ця статистика та продовження спланованих атак щодо журналістів не дозволяють бути спокійним», – заявив президент МФЖ Філіп Лерут.

Павла Шеремета вбили 20 липня в центрі Києва, влаштувавши підрив автомобіля, яким він керував. Українські правоохоронці кваліфікують загибель журналіста як умисне вбивство.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу» в Росії. Останні п’ять років жив у Києві, працював в інтернет-виданні «Українська правда», а також на радіо «Вести».